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البيت الأبيض: نُراقب الإشتباكات بين إيران وباكستان ولا نُريد حدوث تصعيد

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:44
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