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"معاريف" عن عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت: من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة ومن يقول غير ذلك فهو كذب
Lebanon 24
18-01-2024
|
17:28
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