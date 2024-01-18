Advertisement

أخبار عاجلة

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية واضحة ولا لبس فيها عن هجوم أكتوبر

Lebanon 24
18-01-2024 | 17:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف" عن عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت: من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة ومن يقول غير ذلك فهو كذب
lebanon 24
19/01/2024 08:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت: من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة ومن يقول غير ذلك كاذب
lebanon 24
19/01/2024 08:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: غالانت طالب نتنياهو قبل مغادرة اجتماع مجلس الحرب بعدم التشويش على عمله (الجزيرة)
lebanon 24
19/01/2024 08:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي لأكسيوس: نتنياهو يلزم الصمت معظم الوقت لأسباب سياسية داخلية
lebanon 24
19/01/2024 08:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:04 | 2024-01-19
00:52 | 2024-01-19
00:51 | 2024-01-19
00:40 | 2024-01-19
00:14 | 2024-01-19
23:14 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24