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إيهود باراك: حماس لم تهزم واحتمال استعادة الرهائن يتراجع رغم المكاسب التي حققها الجيش

Lebanon 24
18-01-2024 | 18:11
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