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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي من لواء "جفعاتي" متأثراً بإصابته خلال المعارك داخل قطاع غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 18:51
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