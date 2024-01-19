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إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب مجمع الشفاء شمالي غزة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين (الشرق)

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:14
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