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أ.ب: التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب إسرائيل وخططها لمستقبل قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:46
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