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معاريف عن وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: أهداف الحرب لم تتغير ونحن مصممون على الاستمرار حتى تحقيقها (الجزيرة)

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:53
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