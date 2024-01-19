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القناة "12" العبرية: تقديرات بأن مسيّرة اعترضت في أجواء عكا كانت في طريقها إلى مصنع عسكري في خليج حيفا

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:47
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