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وسائل إعلام اسرائيلية: حادث إطلاق نار في الجليل الأسفل و 3 إصابات حرجة

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:03
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