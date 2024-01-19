Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف راشيا الفخار والفرديس

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف راشيا الفخار والهبارية
lebanon 24
19/01/2024 17:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ يستهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا
lebanon 24
19/01/2024 17:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الإسرائيليّ يقصف تل دبين - قضاء مرجعيون كما استهدف أيضاً منطقة هولا بين كفركلا ودير ميماس وأطراف راشيا الفخار وسدانة في تلال كفرشوبا
lebanon 24
19/01/2024 17:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي بين يارين والجبين وعلى المنطقة الغربية لراشيا الفخار
lebanon 24
19/01/2024 17:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:06 | 2024-01-19
10:00 | 2024-01-19
09:51 | 2024-01-19
09:42 | 2024-01-19
09:00 | 2024-01-19
08:50 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24