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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: سأصوت ضد قرار تحويل أموال حماس لدولة ثالثة (الجزيرة)
Lebanon 24
19-01-2024
|
08:50
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