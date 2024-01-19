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رويترز عن مصادر صحفية باكستانية: الحكومة الباكستانية تُقرّر بعد اجتماعها إنهاء الأزمة مع إيران

Lebanon 24
19-01-2024 | 10:00
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