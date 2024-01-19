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كتائب القسام: استهدفنا مبنى تحصن به الجيش الاسرائيلي بحي الشيخ رضوان وأطلقنا النار على جندي قربه وأصبناه مباشرة

Lebanon 24
19-01-2024 | 11:08
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