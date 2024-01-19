Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي اليوم (الشرق)

Lebanon 24
19-01-2024 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو على أهمية التدفق المستمر والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
19/01/2024 20:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن: لم أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال اليوم وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
19/01/2024 20:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يؤكد في اتصال مع نتنياهو على "الحاجة الماسة لحماية المدنيين" في غزة
lebanon 24
19/01/2024 20:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أكّد في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصار غزة أو إعادة رسم حدودها
lebanon 24
19/01/2024 20:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:15 | 2024-01-19
12:05 | 2024-01-19
12:02 | 2024-01-19
12:01 | 2024-01-19
11:34 | 2024-01-19
11:27 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24