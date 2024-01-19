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شركة الاتصالات الفلسطينية: بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
19-01-2024
|
13:23
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