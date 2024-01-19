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صفارات الإنذار تدوي في مدينة حيفا وجبل الكرمل وتقارير تفيد بأن الصواريخ على مدينة حيفا مصدرها قطاع غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
19-01-2024 | 13:53
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