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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 14:26
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