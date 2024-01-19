Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: نحذر من تردي الأوضاع الإنسانية بالسودان مع انتشار الأمراض المعدية بما فيها الكوليرا

Lebanon 24
19-01-2024 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي يبحث في اتصالات هاتفية مع نظيريه البريطاني والإسرائيلي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مساعي وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/01/2024 01:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المستشفيات في غزة بالكاد تعمل و الأمراض المعدية تنتشر بسرعة في المناطق المكتظة
lebanon 24
20/01/2024 01:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود للجزيرة: نشعر بقلق عميق من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/01/2024 01:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار لمنع تهجير شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
lebanon 24
20/01/2024 01:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2024-01-19
18:18 | 2024-01-19
18:12 | 2024-01-19
18:01 | 2024-01-19
18:00 | 2024-01-19
18:00 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24