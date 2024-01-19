مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف: موقف ألمانيا من دعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية غريب ويبدو أنها تصر على دعم الإبادة الجماعية (الجزيرة)

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