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مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع: استقبلنا 8 جنود مصابين بينهم 3 بحالة خطرة خلال 24 ساعة الأخيرة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
19-01-2024 | 15:57
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