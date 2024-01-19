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"سي إن إن" عن مصدر مطلع: مسؤولو إدارة بايدن أجروا مؤخراً مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح

Lebanon 24
19-01-2024 | 19:05
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