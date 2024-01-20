20
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أنباء عن استهداف شخصية قيادية في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في دمشق(الحدث)
Lebanon 24
20-01-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: هجوم يستهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: هجوم يستهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي
20/01/2024 13:34:37
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
20/01/2024 13:34:37
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
20/01/2024 13:34:37
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق وأنباء عن استهداف إسرائيلي للمطار
Lebanon 24
دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق وأنباء عن استهداف إسرائيلي للمطار
20/01/2024 13:34:37
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن نصرالله.. هذا الرجل يتصلُ به يومياً!
Lebanon 24
معلومة جديدة عن نصرالله.. هذا الرجل يتصلُ به يومياً!
12:00 | 2024-01-19
19/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إبنة نائب لبنانيّ في البرلمان... هذا ما فعلته اليوم هناك
Lebanon 24
بالفيديو إبنة نائب لبنانيّ في البرلمان... هذا ما فعلته اليوم هناك
09:06 | 2024-01-19
19/01/2024 09:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟
Lebanon 24
إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟
12:16 | 2024-01-19
19/01/2024 12:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات وصلت إلى سفارات في بيروت.. إكتشفوا مضمونها
Lebanon 24
معلومات وصلت إلى سفارات في بيروت.. إكتشفوا مضمونها
16:15 | 2024-01-19
19/01/2024 04:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما
Lebanon 24
الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما
07:38 | 2024-01-19
19/01/2024 07:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:28 | 2024-01-20
الجهاد الإسلامي: ندين العدوان الذي استهدف قادة الحرس الثوري في دمشق والاحتلال يحاول تصدير فشله العسكري عبر توسيع رقعة الحرب (الجزيرة)
06:24 | 2024-01-20
حزب الله: استهدفنا جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت وحققنا إصابة مباشرة (الجزيرة)
06:15 | 2024-01-20
وزارة الصحة في غزة: اسشهاد 24927 فلسطينيا وإصابة 62388 آخرين في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول (سكاي نيوز عربية)
05:57 | 2024-01-20
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في 16 بلدة وموقعا شمالي إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
05:39 | 2024-01-20
المرصد السوري يؤكد أن غارة المزة أوقعت 6 قتلى بينهم مسؤولين إيرانيين (العربية)
05:25 | 2024-01-20
الحرس الثوري الإيراني يؤكد مصرع 4 مستشارين عسكريين في غارة إسرائيلية على دمشق (الشرق)
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
20/01/2024 13:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24