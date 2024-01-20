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أخبار عاجلة
وزارة الصحة في غزة: اسشهاد 24927 فلسطينيا وإصابة 62388 آخرين في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-01-2024
|
06:15
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