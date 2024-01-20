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واشنطن بوست: مسؤول الحرس الثوري الذي قتل في استهداف إسرائيلي بدمشق هو "العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأميركية" (الحدث)

Lebanon 24
20-01-2024 | 06:46
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