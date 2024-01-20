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وزير الخارجية المصري: الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار في غزة هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم (الشرق)

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:08
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