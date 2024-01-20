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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: إسرائيل ستحافظ على سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حماس (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-01-2024
|
07:17
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