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نيويورك تايمز عن قادة عسكريين إسرائيليين: نخشى أن يؤدي طول الحملة دون خطة لما بعد الحرب إلى تآكل دعم الحلفاء (الجزيرة)

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:49
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