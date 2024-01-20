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"لبنان 24": دبابة إسرائيلية إستهدفت مزرعة المجيدية بالقذائف المباشرة ورشقات رشاشة غزيرة باتجاه منازل العباسية الحدودية في قضاء مرجعيون

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:56
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