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انفجار ضخم بالمناطق الشرقية لمدينة خان يونس وتصاعد الدخان من منطقة حي الأمل وسط المدينة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:57
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