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السعودية تؤكد على ضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة (الشرق)

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:59
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