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الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات لإطلاق عدد من الصواريخ طويلة المدى شمال قطاع غزة ودمرناها

Lebanon 24
20-01-2024 | 11:21
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