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سرايا القدس: أوقعنا عدداً من الآليات العسكرية للاحتلال في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة

Lebanon 24
20-01-2024 | 11:24
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