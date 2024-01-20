سرايا القدس: أوقعنا عدداً من الآليات العسكرية للاحتلال في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة

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