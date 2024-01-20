رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقاً: اذا لم ننجح بعد 106 أيام بهزيمة حماس أخشى من أننا لن ننجح بعد مئات الأيام في القضاء على حزب الله والحرب ليست حلاً سحرياً للوضع في لبنان

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