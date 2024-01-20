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سموتريتش: على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:01
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