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وزير الطاقة الإسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية هو مكافأة للإرهاب وخطر على دولة إسرائيل وسيشجع على قتل اليهود

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:21
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