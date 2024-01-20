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مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي السياسي يجتمع غدا وتوقعات ببحث نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:31
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