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غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:38
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