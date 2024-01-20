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الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على دمشق يثبت طبيعته الإجرامية وعلى العالم الوقوف في وجه سياسات الإبادة الجماعية

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:52
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