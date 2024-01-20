Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي العراقي: استمرار العدوان على سوريا وجنوب لبنان محاولة مفضوحة لجر المنطقة لحرب شاملة

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي لكاميرون: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان واستمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل
lebanon 24
20/01/2024 22:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقاً: اذا لم ننجح بعد 106 أيام بهزيمة حماس أخشى من أننا لن ننجح بعد مئات الأيام في القضاء على حزب الله والحرب ليست حلاً سحرياً للوضع في لبنان
lebanon 24
20/01/2024 22:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتقاد لاذع.. مستشار الأمن القومي العراقي: "حوارنا مع إيران يحل الخلافات"
lebanon 24
20/01/2024 22:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: العلاقات مع طهران مهمة واستراتيجية والحوار والدبلوماسية كفيلان بحل أي خلاف (الشرق)
lebanon 24
20/01/2024 22:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2024-01-20
15:23 | 2024-01-20
15:21 | 2024-01-20
15:19 | 2024-01-20
14:59 | 2024-01-20
14:57 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24