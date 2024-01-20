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العقيد في الاحتياط الإسرائيلي كوبي ميروم: 7 ألوية تقاتل منذ شهر ونصف في خان يونس لم تنجح في العثور على قيادة "حماس" ولم تصل الى الأسرى

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:05
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