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الرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال ما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:13
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