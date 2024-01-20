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السيناتور بيرني ساندرز: يجب على بايدن أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة نتنياهو المتطرفة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:29
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