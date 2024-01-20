Advertisement

أخبار عاجلة

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون بن ساعر: إقامة الدولة الفلسطينية خطر على إسرائيل

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر: بعيدون جداً عن إنهاء حركة حماس
lebanon 24
20/01/2024 23:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جدعون ساعر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: علينا تصميم واقع مختلف على طول الحدود مع لبنان
lebanon 24
20/01/2024 23:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية
lebanon 24
20/01/2024 23:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: أنا دائما معارض لمفهوم الدولة الفلسطينية
lebanon 24
20/01/2024 23:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2024-01-20
15:23 | 2024-01-20
15:21 | 2024-01-20
15:19 | 2024-01-20
14:59 | 2024-01-20
14:57 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24