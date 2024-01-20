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مــقاومون يلقون قنبلة يدوية الصنع تجاه مستوطنة "بسغوت"، والاحتلال يقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:58
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