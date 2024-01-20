Advertisement

أخبار عاجلة

5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
20/01/2024 23:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
20/01/2024 23:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/01/2024 23:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 10 شهداء و21 إصابة جراء قصف إسرائيلي اليوم على جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/01/2024 23:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:59 | 2024-01-20
15:24 | 2024-01-20
15:23 | 2024-01-20
15:21 | 2024-01-20
15:19 | 2024-01-20
14:59 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24