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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نسرح بعض قوات الاحتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة

Lebanon 24
20-01-2024 | 14:55
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