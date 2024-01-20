Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: هزيمة الصهاينة أمام غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة

Lebanon 24
20-01-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: ستستمر أنشطة المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة
lebanon 24
21/01/2024 10:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: إعادة واشنطن الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية "عمل استفزازي" (العربية)
lebanon 24
21/01/2024 10:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نستنكر إضافة واشنطن أنصار الله الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية ونعتبرها استفزازا
lebanon 24
21/01/2024 10:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والحفاظ على الأمن الدولي (العربية)
lebanon 24
21/01/2024 10:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:36 | 2024-01-21
03:20 | 2024-01-21
01:54 | 2024-01-21
01:13 | 2024-01-21
00:35 | 2024-01-21
00:23 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24