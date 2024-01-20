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وول ستريت جورنال: تقديرات استخبارية أميركية بأن إسرائيل قتلت ما بين 20% إلى 30% من مقاتلي حماس خلال حرب غزة

Lebanon 24
20-01-2024 | 23:50
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