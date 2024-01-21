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البطريرك الراعي: بالعودة إلى الدستور يزول الخلاف وتزول المقاطعة وتتوقّف التهديدات على حساب الشراكة الوطنية والمساواة

Lebanon 24
21-01-2024 | 03:59
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